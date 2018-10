Et soudain, à la radio, un sénateur RN remet en cause les droits de l’homme

Stéphane Ravier était l’invité de la matinale politique de France Inter ce lundi matin. Le sénateur du Rassemblement national était en roue libre, relax. Il a donc milité pour le retour de la peine de mort, a distribué ses bons points à tous les dirigeants populistes de la planète et, surtout, il a été jusqu’à remettre en cause l’importance des droits de l’Homme avec cette phrase : « Il faut savoir ce que l’on veut, soit les droits de l’Homme, soit le droit des Français à vivre en paix et en sécurité chez eux ». Parce qu’apparemment, c’est incompatible.