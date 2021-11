Sous-marins : qui a fait fuiter le SMS d’Emmanuel Macron au Premier ministre australien ?

En coulisses de la COP26, les tensions entre la France et l’Australie prennent le dessus. Pour cause, Emmanuel Macron et le Premier ministre australien passent leur journée à régler leurs comptes par médias interposés dans l’affaire des sous-marins. Dernier rebondissement en date : la publication, par le responsable australien, d’un SMS privé envoyé par le président français deux jours avant l’annonce de la rupture de contrat.