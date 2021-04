Cache-cache avec sous-marins russes : on a embarqué à bord d'une patrouille de la Marine nationale

On le sait peu, mais des sous-marins russes s’approchent régulièrement des côtes françaises, une façon pour l’armée russe de provoquer la France. La première fois que les médias en parlent, c’est en 2016, lorsqu’un sous-marin russe est repéré dans le Golfe de Gascogne. Et ce ne sera pas le dernier. Alors pas de panique : ça ne veut pas dire que la Russie s’apprête à attaquer la France, seulement que l’armée s’amuse à venir provoquer nos défenses et tester leur discrétion. C’est même devenu une tradition à Noël, sauf que ça inquiète de plus en plus l’exécutif. Pour cause, depuis 10 ans, l’armée russe modernise son arsenal et multiplie les démonstrations de force. Pour répondre à ces provocations, l’armée française n’a plus qu’une seule obsession : montrer qu’elle ne se laisse pas faire et qu’elle sait les détecter. Pour prouver son savoir-faire, la Marine nationale a accueilli Paul Gasnier, Paul Bouffard et Baptiste Gondouin ce mardi.