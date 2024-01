Soutenez les professeurs en détresse sans ministre !

Yann Barthes En savoir plus sur

Yann Barthès entame comme chaque soir l’émission avec sa chronique d’ouverture. Ce mercredi, il revient avec humour sur la place de ministre de l’Education laissée vacante par Gabriel Attal après avoir été nommé Premier ministre ce mardi. Un coup dur de plus pour les professeurs qui n’ont donc plus de ministre. Une occasion de plus pour soutenir l’association « La cinquième roue du carrosse ».