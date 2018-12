Un homme a ouvert le feu mardi soir, en centre-ville de Strasbourg, tout près du marché de Noël de la ville. Trois personnes ont été tuées et une douzaine d’autres blessées, dont plusieurs grièvement. Ce soir dans Quotidien, on rend hommage aux Strasbourgeois et à l’hymne alsacien « Un amour inébranlable quelles que soient les joies ou les peines ».