Spéciale Astérix et Obélix : Guillaume Canet, Gilles Lellouche, Marion Cotillard, Julie Chen et Manu Payet (Partie 2)

Astérix et Obélix sont de retour au cinéma et, cette fois, on retrouve Guillaume Canet aux manettes. Le réalisateur est derrière et devant la caméra puisqu’il interprète également le rôle d’Astérix, accompagné comme toujours d’Obélix incarné par Gilles Lellouche. Pour raconter les histoires des plus célèbres Gaulois en plein « Empire du milieu », Guillaume Canet a rassemblé un gigantesque casting 5 étoiles : Marion Cotillard, Vincent Cassel, Manu Payet, Angèle, Julie Chen, Ramzy Bedia, Bun-Hay Mean, Zlatan Ibrahimovic, Pierre Richard, Jérôme Commandeur, Audrey Lamy, Philippe Katerine, Franck Gastambide, Orelsan et tellement, tellement plus. Avant la sortie en salles le 1er février de « Astérix et Obélix : l’empire du milieu », Guillaume Canet, Gilles Lellouche, Marion Cotillard, Julie Chen et Manu Payet sont sur le plateau de Quotidien.