Le speed dating très discret d'Emmanuel Macron avec les gros patrons

Emmanuel Macron a convié à Versailles, les plus grands dirigeants de la planète. Une visite royale pour symboliser que «La France is back », un retour sur le devant de la scène économique qui passe par ce rendez-vous pour montrer l’attractivité de la France. Entre speed dating 4 étoiles et tour de force auprès des plus grandes richesses du Monde, Paul Larrouturou nous explique les enjeux complexe de ce sommet à l'abri des caméras et des journalistes.