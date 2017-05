Macronie : trois spécialistes analysent le phénomène 1/2  

Et maintenant que John Fitzgerald Kennedy est à l’Elysée, intéressons-nous à son entourage, aux gens qui l’influencent, et à ceux qu’il va choisir pour constituer son gouvernement… Trois observateurs et spécialistes de la Macronie sont avec nous ce soir : Charlotte Chaffanjon qui le suit depuis des mois pour «Le Point », David Doukan, qui s’occupe de politique sur Europe 1 et Soazig Quemener, rédac chef politique à Marianne et co-auteure de ce livre, « L’irrésistible ascension » chez Flammarion… le livre sort demain…