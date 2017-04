40 ans, cela fait 40 ans que Sting pose régulièrement ses valises en France, avec un amour toujours intact pour la capitale. Son fils y est né, les clubs et les salles de concert n'y ont plus de secret pour lui, et c'est avec honneur qu'il avait assuré le concert de réouverture du Bataclan l'an dernier, un an pile après les attentats.