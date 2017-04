Sting de retour - "Il fallait que je rende au monde ce qu'il m'a donné"  

Tout le monde le connait, tout le monde l’aime, tout le monde a une chanson préférée de lui, tout le monde avait envie qu’il revienne avec un album rock… Eh bien voilà : Sting est de retour sur la scène de « Quotidien » et à l’Olympia demain et après-demain. « Sting’s first rock album in over a decade »… Le premier album rock de Sting depuis plus de 10 ans, c'est l'argument mis en avant par sa maison de disque. Pour l'occasion, Quotidien est revenu sur sa vie, sa lutte pour la cause environnementale, et son rapport à la France.