STOP aux aiguilles géantes partout dans les JT

Il est grand temps de pousser un coup de gueule contre ce qu’on appelle les « images prétextes ». Vous savez, ces images d’illustrations qui sont diffusées en boucle sur les chaînes d’infos et les JT lorsqu’un intervenant prend la parole. Au moment des tests PCR et des campagnes de dépistage, on a vu pendant six mois des cotons-tiges long comme un avant-bras être enfoncé jusqu’au coude dans les narines de parfaits inconnus. Ça a duré six très longs mois. Maintenant qu’on ne parle plus que de vaccin, on voit en boucle des images de seringues de 30cm de long enfoncées sans ménagement dans l’épaule d’autres parfaits inconnus. Il faut que ça cesse.