Eric et Quentin reviennent ce soir sur l'actu politique du moment. Il y a d'abord le dossier Nicolas Dupont-Aignan : les teens en folie sont jalouses et aimeraient travailler pour le candidat. Qu'en pense Pénélope Fillon ? Dans la peau de commentateurs sportifs, Eric et Quentin vont décrypter pour vous le débat, ou plutôt le match présidentiel. Vous verrez, les différences sont fines !