Suicide de la Star de la K-pop coréenne : les fans sous le choc

Kim Jong-Hyun avait 27 ans. Star de la K-pop, avec sa voix parfaite et ses talents de danseur, Kim Jong-Hyun était le chanteur du groupe SHINee... Son suicide, dans une chambre d'hôtel de Séoul hier, a ému toute la Corée et une partie de l'Asie. "Je suis cassé de l'intérieur. La dépression qui me ronge doucement m'a finalement englouti tout entier", dit-il, ajoutant qu'il ne peut "plus la vaincre". Dès l'annonce de sa disparition, les réseaux sociaux ont été inondés de messages... Lilia Hassaine revient sur la disparition soudaine de l'icone de la K-pop - Extrait Quotidien du 19 décembre.