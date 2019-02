Oui, il a fait beau ce week-end. Oui, alors qu’on est en février. Et OUI, alors que c’est l’HIVER. Forcément, tous les JT de France ont embrayé sur le sujet, un des plus gros marronniers de la presse. Et on a bien senti que les journalistes – et les témoins des micro-trottoirs – étaient pas hyper hyper chaud pour dire des trucs qu’ils savaient très bien être… complètement nuls.