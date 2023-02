Superprofits : les écologistes et la méthode du “milliardaire-bashing”

Le groupe pétrolier TotalEnergies a engrangé le plus gros bénéfice de son histoire : 20 milliards d’euros en 2022. A l’heure où des millions de Français subissent l’inflation et ont du mal à régler leurs factures d’énergie, ce record fait grincer des dents chez la NUPES et notamment chez l’Europe Ecologie Les Verts. Paul Moisson, Baptiste Bril et Thibault Dautrevaux ont rencontré des élus écologistes pour tester la notoriété de l’homme le plus riche du monde : Bernard Arnault. Pour Marine Tondelier, à la tête du parti, les milliardaires sont des égoïstes qui ne servent à rien. Sa stratégie : le milliardaire-bashing.