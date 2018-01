C’est le duo d’électropop du moment. Synapson composé des Français Alexandre Chiere et Paul Cucuron s’est formé en 2009 et leur premier album « Convergence », sorti en 2015, cartonne. Invité sur le plateau de Quotidien, le duo, connu notamment pour son titre "All in You", a mis le feu en jouant son tout nouveau single "Hide Away", accompagné de la chanteuse Holly du groupe Archive.