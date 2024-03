Taylor Swift, sujet d’une dispute d’envergure entre les pays d’Asie du sud-est

Direction l’Asie du sud-est où Taylor Swift et sa tournée « Eras Tour » sont les sujets d’une dispute inédite entre plusieurs pays de la région. En cause, l’exclusivité régionale négociée par Singapour avec six concerts début mars de la superstar américaine pour trois milliards de dollars. Le deal signé par le pays a été vécu par une humiliation pour ses voisins. Un député philippin a demandé des explications. C’est le premier ministre thaïlandais qui a révélé cette clause privant toute l’Asie du sud-est de Taylor Swift. En conférence de presse, le Premier ministre de Singapour a tenté tant bien que mal de s’expliquer. Les six concerts de la chanteuse devraient générer un boost de 400 millions de revenus à l’économie singapourienne, et notamment touristiques car sept spectateurs sur 10 viennent de l’étranger.

