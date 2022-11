Tech 2022 : après avoir licencié 3700 personnes, le Twitter d’Elon Musk… recrute

Dans ce nouveau format, Julien Bellver décrypte les grands mouvements de la tech en France et aux Etats-Unis. Si les géants de la tech n’ont jamais été plus puissants, ils traversent aussi une zone de turbulences sans précédent. Premier exemple, Twitter : deux semaines après son rachat par Elon Musk, le réseau social est déjà en crise. Le milliardaire semble réaliser – un peu tard – qu’il manque de personnel pour faire tourner cette nouvelle société. Pour cause : à peine arrivé, Elon Musk a licencié 3700 employés de Twitter. Ironie du sort, on voit apparaître depuis des dizaines d’annonces… pour travailler chez Twitter.