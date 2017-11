Télé : Tout le monde « Au tableau »

Julien Bellver revient sur les images médias du week-end. Et le maître mot, c’était la bienveillance. Enfin surtout sur C8 avec des enfants qui font semblant de connaître le premier ministre Edouard Philippe dans « Au tableau ». Sur France 2, la gentille Claire Chazal a remplacé la polémiste Christine Angot dans « On n’est pas couché » et on apprend aujourd’hui que Xavier Couture, le numéro 2 de France Télé, va partir à la fin de l’année ! Extrait de l’émission Quotidien du Lundi 6 novembre 2017 – Partie 2