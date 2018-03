Tensions à l’université Tolbiac après le sacage d’un local d’étudiants juifs

Sur le site de Tolbiac de l’Université Paris I, un local utilisé par l’Union des étudiants juifs de France a été saccagé en début de semaine. Plusieurs inscriptions à caractère antisémite ont été constatées sur les murs et le mobilier du local. Ces dégradations ont eu lieu mercredi 28 mars, jour de la marche blanche en hommage à Mirelle Knoll. Les étudiants de Tolbiac, mobilisés depuis une semaine contre les réformes du gouvernement, dénoncent une "infiltration de l’extrême-droite". Baptiste des Monstiers s’est rendu sur place et a rencontré des étudiants choqués et d'autres particulièrement remontés.