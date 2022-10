Tensions entre l’Allemagne et la France sur fond de crise énergétique

L’Allemagne a dévoilé la semaine dernière son plan de 200 milliards d'euros pour plafonner les prix de l'énergie et soulager sa population face à l'inflation foudroyante. Mais ce plan ne plaît pas à tout le monde au sein de l'UE et fait débat. La France et la Commission européenne reprochent au chancelier Olaf Scholz une décision unilatérale. Les Etats européens craignent que cette mesure entraîne des disparités de concurrence, car tous les pays ne peuvent pas débloquer une telle somme pour défendre leurs entreprises. Viktor Orban, Premier ministre hongrois, a dénoncé le cannibalisme allemand. Ce n’est pas la première fois que l’Allemagne décide de faire cavalier seul. Durant la pandémie, le pays avait fermé ses frontières sans prévenir ses voisins.