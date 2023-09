Invités - Loury Lag et Martin Petit : l’aventure sans limites

Loury Lag, grand explorateur français habitué des expéditions extrêmes, et Martin Petit, ancien sportif de haut niveau, devenu tétraplégique après un accident, sont les invités de Quotidien mardi 12 septembre. Ensemble, ils ont mené plusieurs grandes expéditions du sommet des Alpes en parapente, au désert du Sahara, en passant par l’Océan Atlantique, et publient le livre « Résilience ». Les deux férus d’aventure racontent avec passion leurs périples, parfois intimement, et dévoilent les ressources nécessaires pour mener selon eux à bien de tels projets.