Invité : Jean Pisani-Ferry décrypte le financement de la transition écologique

Jean Pisani-Ferry est professeur d’économie à Sciences Po Paris et chercheur dans de prestigieux instituts à Bruxelles et Washington. Également l’un des artisans du programme d’Emmanuel Macron en 2017, il est le co-auteur avec Selma Mahfouz d’un rapport remis à Matignon qui a fait beaucoup parler. Ce rapport a été commandé par Elisabeth Borne et le brief était simple : comment peut-on financer la transition écologique et quel sera l’impact de ce financement sur la croissance ? Ce rapport de 150 pages a notamment suscité de nombreux commentaires concernant deux propositions chocs : un prélèvement temporaire sur le patrimoine financier des ménages les plus aisés et une hausse nette de la dette publique. Combien rapporterait cette taxation des plus riches ? Comment préparer la France à la transition écologique ? Est-ce que “transition écologique” signifie nécessairement baisse de niveau de vie ? Jean Pisani-Ferry répond aux questions de Yann Barthès sur le plateau de Quotidien.