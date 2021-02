En savoir plus sur Yann Barthes

Ce matin, les rédactions ont toutes reçu des images pour le moins… perturbantes. Ces images ont été envoyées par l’Agence Reuters et montrent un test PCR effectué sur un chien, en Corée. Déjà l’info est insolite, mais ce n’est pas ça le plus savoureux. Le mieux c’est ce que les chaînes d’info ont choisi de garder de ces images, et ce qu’elles ont préféré oublier.