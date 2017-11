Texas : 307ème tuerie de masse de l’année racontée par Martin Weill

Mercredi ça va faire un an que Trump a été élu ! Du coup à 21h sur TMC juste après Quotidien, Martin Weill va garder l’antenne pour dresser ensemble le premier bilan de la présidence la plus folle des Etats-Unis. On parlera évidemment de ce qui a changé en un an mais aussi de ce qui n’a malheureusement pas changé. A J-2, on retrouve Martin Weill nous parle de ce qu’il s’est justement passé hier. Une fusillade dans une église d’un petit village du Texas qui a fait 26 morts. Il s’agit de la 307ème tuerie de masse de l’année aux Etats-Unis. Extrait de l’émission Quotidien du Lundi 6 novembre 2017 – Partie 2