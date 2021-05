TF1 rachète M6 : à quoi va ressembler le nouveau géant de la télé ?

C’est LA grosse nouvelle dans le monde des médias de ces dernières 24h : on a appris lundi soir la fusion prochaine de TF1 et M6. Au terme d’une longue bataille entre Vincent Bolloré (Vivendi), le trio Xavier Niel, Mathieu Pigasse et Pierre-Antoine Capton, l’Italien Mediaset ou encore le Tchèque Daniel Kretinski, M6 a finalement topé avec l’ennemi de toujours, TF1 et Martin Bouygues. À quoi va ressembler ce géant de la télé privée ?