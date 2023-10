The Anonymous Project et Omar Victor Diop mixent leurs talents de photographie dans un livre

Ambre Chalumeau nous propose ce vendredi un projet issu d’un savant mélange entre le compte « The Anonymous Project », qui met en valeur des vieux objets de famille à travers un esthétique vintage intriguant, et le travail du photographe sénégalais, Omar Victor Diop. Le passionné de photographie s’incruste au cœur des photos du Anonymous Project, en recréant le look qu’il faut, pour un superbe rendu compilé dans un livre.