The Last Dinner Party, le groupe de rock britannique qui mélange esthétique baroque et textes modernes

Côté musique dans ses recommandations culture du week-end, Ambre Chalumeau met en avant le groupe de rock indépendant britannique The Last Dinner Party. Le groupe composé d’Abigail Morris, de Lizzie Mayland, d’Emily Roberts, de Giorgia Davis et enfin d’Aurora Nishevci sort en ce début d’année 2024 un album intitulé « Prelude to Ecstasy ». Entre rock et punk, les cinq jeunes femmes jouent sur un univers musical complexe, baroque et victorien hors du temps. Le tout en portant des messages modernes.

