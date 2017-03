Pour la pause musicale, on reçoit un autre voisin. Mais il n’est pas belge : Thomas Azier est hollandais et on connait tous son carton « Red Eyes ». En attendant son nouvel album, il revient avec un nouveau tube, toujours aussi classe et electro pop. Voici Thomas Azier avec « Gold ». Son nouvel album « Rouge », sort le 12 mai. Le 19 avril au printemps de Bourges et le 31 mai au Trianon.