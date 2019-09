C’était la plus vieille agence de voyage du monde : Thomas Cook a fait faillite ce lundi 23 septembre, laissant plus de 600 000 voyageurs sur le carreau. Le dépôt de bilan de l’agence a provoqué la plus vaste opération de rapatriement jamais connue. Pour rendre compte de l’ampleur de la situation, les caméras de Reuters ont tourné, sans interruption, pendant des heures à l’aéroport de Majorque.