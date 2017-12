Thomas VDB et Mathieu Madénian, Q d'Or du duo de l'année 2017

Grâce à leur humour et à leur entente dans la vie comme sur les plateaux de télévision. Thomas VDB et Mathieu Madénian remportent le Q d’or du duo de l’année 2017 ! Les deux acolytes cartonnent et leurs sketchs font un tabac auprès de tous les publics. Un prix bien mérité pour ces deux professionnels de l’humour et remis par un autre duo très apprécié des téléspectateurs : Grégoire Ludig et David Marsais, les créateurs du fameux Palmashow ! – Extrait des Q d’Or 2017