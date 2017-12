Fitness, fun et gros biscottos, Tibo Inshape donne ses conseils sur sa chaîne Youtube depuis 2008. Il a ainsi réussi à se créer une communauté conséquente : plus de 3,9 millions d’abonnés ! Toutes les semaines, il y poste une nouvelle vidéo qui fait fureur parmi ses fans et qui sont vues en moyenne un million de fois chacunes. Un véritable succès pour Tibo Inshape, qui reçoit aujourd’hui le Q d’Or du YouTubeur de l’année – Extrait des Q d’Or 2017