Les baskets Nike x Tiffany deux fois trop grandes d’Alexandre Arnault

La marque Nike et la joaillier américain Tiffany ont annoncé la sortie d’une collaboration événement pour début mars prochain. Dans cette collection tant attendue on retrouve un sifflet, un chausse-pied et une brosse à dents en argent. Mais la pièce maîtresse de cette collaboration est une paire de sneakers Air Force One noir avec une virgule verte d’une valeur de 400 dollars. Cette paire sera disponible le 7 mars prochain. Alexandre Arnault, fils de Bernard Arnault et vice-président de Tiffany est le premier à avoir pu se les procurer. Malheureusement, elles sont beaucoup trop grandes pour lui.