TikTok au Parlement, un vrai quiproquo européen

Au Parlement européen, alors que Tik Tok est rendu inaccessible depuis le réseau Wi-Fi du bâtiment, on croise partout des parlementaires sur l’appli dans les couloirs. Si le réseau social fait débat et inquiète, TikTok est malgré tout devenue une plateforme indispensable pour s’adresser aux jeunes. Même si tout le monde n’est pas aussi à l’aise sur la question.

