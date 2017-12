Ce soir on va écouter une sorte de "Mélancolie Heureuse" c’est le nom du dernier album de Tim Dup et ça résume très bien sa musique. A seulement 22 ans, il a déjà bossé avec Benjamin Biolay, Lou Doillon, et Coeur de Pirate. Et c’est déjà la deuxième fois qu’il est sur la scène de Quotidien. Tim Dup avec "Un peu de mélancolie heureuse ".