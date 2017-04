Tom Cruise ressuscité : Mission Impossible ?  

On vous l’a dit hier, Tom Cruise tourne Mission Impossible 6 au bout de la rue…Voici ce que cette jolie caméra un peu discrète a filmé hier dans les rues…. Une course poursuite de Renault Scénic de police nationale française bonjour vos papiers... Et ils poursuivent qui ? Ils poursuivent Tom Cruise ! que l’on voit là en train de faire des rondes… en moto. Si les scénaristes nous regardent puisqu’ils sont à Paris… ( on ne sait jamais) Si Tom Cruise est mort hier dans l’accident et qu’il réapparaît aujourd’hui… je crains que le scénario ne tienne pas debout…