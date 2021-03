Tomas Statius: "Dès le 1er essai nucléaire en Polynésie, le mensonge est incontournable"

La France a-t-elle menti et caché un certain nombre d'informations sur les essais nucléaires menés en Polynésie française entre 1966 et 1996 ? Pour le journaliste Tomas Statius, "dès le 1er essai en Polynésie, le mensonge est un élément incontournable".