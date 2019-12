La France entre dans sa deuxième semaine de grève. On le sait, beaucoup passent deux fois plus de temps dans les transports à sentir les odeurs corporels de ses voisins, collés contre une vitre sale. Plutôt que de se morfondre, on a décidé de vous trouver cinq bonnes raisons de garder le moral.

En savoir plus sur Yann Barthes