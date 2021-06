Tour de France d'Emmanuel Macron : jour 1 et un Bingo bien rempli

Emmanuel Macron a démarré son « Tour de France », une campagne qui ne dit pas son nom, dans le Lot ce mercredi. Il s’est d’abord rendu à Saint-Cirq-Lapopie, Martel et Cahors. Juste avant qu’il prenne son bâton de pèlerin pour aller « prendre le pouls » des Français, on avait établi un petit bingo de ce qu’Emmanuel Macron allait faire ET dire pendant ses déplacements. De deux choses l’une : soit on voit dans l’avenir, soit ils ne sont vraiment pas très originaux à l’Elysée.