Sur les traces de Marion Maréchal Le Pen à Carpentras...  

Promesse tenue ! On a pu visiter la permanence de Marion Maréchal Le Pen. Pourtant on est black-listé au FN. Mais alors, comment on a fait ? On a fait preuve de malice. On a rangé notre micro, un peu trop visible et on n'a pas prononcé le mot quotidien, mais on n'a pas menti non plus. Alors en attendant, notre rendez-vous on se documente un peu. Ensuite, une conseillère départementale FN, vient à notre rencontre. On commence à prendre nos marques, dans cette permanence, on nous a oubliés. Les cadres du FN à Carpentras, discutent entre eux, on en profite alors pour faire, au public de Quotidien, une visite guidée de la permanence de Marion Maréchal Le Pen. Il y a des articles d'elle partout. Au FN on n'aime pas les journalistes, mais on aime bien accrocher leurs articles au mur quand ils parlent de la députée. Ça va loin, jusqu'aux bouteilles de vins.... Mais on remarqué un truc en discutant avec certains Carpentrassiens, c'est qu'ils étaient férus d'histoire. Ils avaient envie de me transmettre leur vision de l'histoire...