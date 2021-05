Trafic de drogue : Snapchat, l’eldorado des dealers ?

Pour faire la guerre aux trafics de drogue, le ministre de l’Intérieur a décidé de s’attaquer à Snapchat. Le réseau social est très prisé des trafiquants et pour cause : le propre de Snapchat, c’est de faire disparaître un message aussitôt qu’il est lu par son destinataire. Pratique quand on ne veut pas laisser de traces. Alors, Snapchat est-il le réseau social de la drogue, comme le dit Gérald Darmanin ? La plateforme est-elle impuissante à traquer et supprimer les comptes des dealers ? Azzeddine Ahmed-Chaouch est allé vérifier.