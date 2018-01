Transhumanisme : Google, la boîte qui se bat contre la mort

L’être humain serait-il en passe de devenir immortel ? L’un des plus grands fantasmes de l’Homme pourrait-il enfin se réaliser ? C’est en tout cas le but recherché par le transhumanisme, ce mouvement qui prône l’usage des sciences et des techniques afin d’améliorer l’Homme, en augmentant ses capacités physiques, intellectuelles et émotionnelles. Les Américains sont particulièrement à la pointe de ces recherches. Les entreprises de la Silicon Valley comme Google investissent chaque année des milliards de dollars pour faire reculer la mort. Black Mirror a même récemment consacré un épisode entier sur le sujet.