C'est l'évènement le plus glamour d'Australie, la Melbourne Cup c'est la course hippique la plus importante de l'année, un phénomène médiatique, un rendez-vous incontournable qui est plus l'occasion de faire la fête et de boire beaucoup que de suivre véritablement une course de chevaux. Quotidien avait dépécher une équipe pour suivre au plus près la course de 2017.