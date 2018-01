La tribune choc du Monde fait réagir les politiques

Complètement à contre-courant des mouvements féministes qui continuent de vouloir libérer la parole des femmes en ce qui concerne le harcèlement et les agressions sexuelles, la tribune du Monde qui veut défendre « la liberté d’importuner » et signée par 100 femmes ne cesse de faire parler. De nombreux politiques ont également réagi face à cette polémique qui ne cesse d’enfler. A gauche, cette tribune ne passe vraiment pas… Ainsi Laurence Rossignol, Marlène Schiappa, Ségolène Royal n’ont pas manqué de condamner la tribune et les signataires. En revanche, à droite, celle-ci trouve quelques soutiens auprès de Gilbert Collard ou Nadine Morano.