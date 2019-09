Alors, ça partait déjà pas très bien pour l’émission politique de Benjamin Griveaux, puisqu’elle était diffusée sur… Yahoo.fr et qu’honnêtement, on ne savait même pas que ça existait encore. Et puis on a vu trois hommes dans une cuisine, et on s’est dit « finalement, pourquoi pas ? ça change ! ». Eh ben on n’a pas été déçus du voyage.