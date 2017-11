Martin Weill, reporter pour Quotidien, était il y a un an en direct de New York au QG de campagne d’Hillary Clinton où tout le monde attendait sa victoire. Un an pile depuis l’élection de Trump, c’est l’heure de faire un premier bilan. Un bilan en chiffres. Y’en a beaucoup alors on prend une grande respiration et on y va. Extrait de l’émission « TRUMP : 1 AN JOUR POUR JOUR » du Mercredi 8 novembre2017