TRUMP a-t-il tenu ses promesses à la communauté LGBT ?

Si les suprématistes blancs ont applaudi l’arrivée de Trump à la Maison Blanche, ce n’est pas le cas de la communauté LGBT. Depuis plusieurs années, les attaques homophobes, terroristes ou non se multiplient aux Etats-Unis. On se souvient de la tuerie d’Orlando, une attaque sans précédent aux Etats-Unis contre la communauté LGBT. Quelques jours plus tard, Donald Trump avait fait une promesse. Où en-est-on aujourd’hui ? Extrait de l’émission « TRUMP : 1 AN JOUR POUR JOUR » du Mercredi 8 novembre2017