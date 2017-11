Ce soir, on débriefe ensemble les 365 jours qui ont suivi l’élection du nouveau Président américain. Un président qui, on le sait, peut être particulièrement gênant. Compilation des vents qu’il s’est pris par sa propre femme à plusieurs reprises, de ses moments gênants avec les femmes ou encore de sa gestion très mauvaise des catastrophes naturelles. Extrait de l’émission « TRUMP : 1 AN JOUR POUR JOUR » du Mercredi 8 novembre 2017