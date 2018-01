Trump fait une nouvelle fois preuve d’ignorance avec son "Shithole country"

C’est le mot qui a fait le tour du monde la semaine dernière : Shithole . C’est ainsi que Donald Trump a qualifié le continent Africain, Haiti et le Salvador. Un mot qu’on pourrait traduire par « pays de merde » et dont le sens original serait plus subtil qu’on y pense. Les réactions n’ont pas tardé et les accusation de racismes portées une nouvelle fois à l’encore du Président des Etats-Unis se sont multipliés partout dans le Monde, de l’ONU à de nombreux pays africains et même Emmanuel Macron ont réagi à ce nouveau dérapage. Donald Trump prouve encore une son ignorance, non seulement face au monde actuel mais aussi face à l’histoire de son propre pays.