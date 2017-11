Trump : La grosse Fake-News made in Russia

Lilia Hassaine s’intéresse aujourd’hui aux relations entre la Russie et les Etats-Unis qui semblaient s’améliorer depuis la poignée de mains entre Trump et Poutine au Vietnam, vendredi dernier, et un accord enfin sur le conflit syrien. Sauf que c’est loin d’être aussi simple puisqu’une thèse complotiste revient souvent en Russie : les Etats-Unis seraient complices de l’état islamique. Hier, le Ministère de la Défense russe a même publié une preuve l’attestant. Preuve irréfutable ? Pas sûr … Extrait de l’émission Quotidien du mercredi 15 novembre 2017 – Partie 2